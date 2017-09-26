İzmir Adliyesinde yapılanan FETÖ/PDY üyelerinin, "bazı hakim, savcı ve personeli fişledikleri", "bazı dosyalardaki bilgileri örgüte aktardıkları" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 8 kişi hakkında açılan davada, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütü üyesi olmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "bazı dosyalardaki bilgileri örgüte aktarmak" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Y.K. ve M.F.S. ile bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık M.S, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığını, soruşturma ve yargılama aşamasında hakkında suç sayılabilecek bir eyleminin ortaya çıkmadığını belirterek, yargılama nedeniyle açığa alındığını, davanın bir an önce tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Gerek özel hayatı gerekse ideoloji olarak bu örgütle anılmasının hayatının normal akışına ters olduğunu dile getiren M.S, "FETÖ'nün icazetiyle cennete gideceğime, cehenneme giderim daha iyi. ABD'nin emriyle hareket eden bir örgüt var ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir neferiyim. Buna rağmen yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

'ByLock'ta iletişim kurduğu isimleri "tanımıyorum" dedi

Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespite ilişkin savunma yapan tutuklu sanık M.F.S, programı kullanmadığını ileri sürmesinin ardından, mahkeme başkanı sanık hakkında dosyaya gelen 'ByLock' raporunu okudu.

'ByLock' mesaj içeriklerinde iletişim kurduğu isimleri tek tek okuyan mahkeme başkanının, "Bu isimleri tanıyor musun?" sorusuna M.S.F, "Hiç birini tanımıyorum." diye cevap verdi.

Mesaj içerikleriyle ilgili bir bilgisinin olmadığını ileri süren M.F.S, gelen raporun çelişkili olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tutuklu sanıklar M.F.S. ve Y.K., tutuklu kaldıkları sürenin dikkate alınarak tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Y.K. ve M.F.S'nin tutukluluk halinin devamına, iddia makamının esasa ilişkin mütalaası için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.