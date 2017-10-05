Tutuklu sanık Lütfi Hüdayi Erdoğan: Yakalanmamak için Yunanistan'dan sahte kimlik çıkarttırdım

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 182'si tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükşehir Belediyesince özel olarak hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşmasında, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmaya, sanıklar, sanık avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Lütfi Hüdayi Erdoğan, örgütün küçük bölge imamlığı ile merkez Meram ve Selçuklu ilçe imamlığı yaptığı iddialarına ilişkin suçlamaları kabul etmedi.

Kendisinin hiçbir zaman terör örgütü faaliyetlerinin içerisinde bulunmadığını savunan Erdoğan, "Bu yapının kurumlarında eskiden çalışıyordum. Fakat o zaman bu kurumlar illegal değildi." şeklinde konuştu.

"Yakalanmamak için sahte kimlik çıkarttırdım"

Erdoğan, evinde yapılan aramada ele geçirilen ve "Serkan Efendioğlu" adına düzenlenmiş sahte kimliğin kendisine ait olduğunu itiraf etti

Mahkeme Başkanının, bu kimliği neden düzenlettiğini sorması üzerine sanık Erdoğan, "Çevremdeki birçok kişi FETÖ'den dolayı gözaltına alınınca ben de yurt içinde yakalanmamak için sahte kimlik çıkarttırdım." dedi.

Erdoğan, kendisi adına düzenlelen sahte kimliğin, Yunanistan'da ikamet eden ve birlikte ticaret yapmayı teklif eden İdris isimli kişi tarafından kendisine gönderildiğini belirtti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanının; "Sahte kimliği neden Türkiye'de değil de Yunanistan'da çıkarttırdın?" sorusu üzerine sanık Erdoğan, "Orada bu işi daha ucuza yapıyorlar." diyerek kendisini savundu.

Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından