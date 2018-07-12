Tutuklu sanıklardan 6'sı tahliye edildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 11'i tutuklu 23 sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulunurken, sanık avukatları da tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Taleplere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, atılı suç vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumunu dikkate alarak, sanıklar Telat Altun, Bülent Güngör, Ferudun Tükenmez, İbrahim Öğüdücü, Ahmet Gökhan Çeviker ve Hakan Fatih Büyükadalı'nın tahliyesine hükmetti. Heyet, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygularken, hakkında belirli periyotlarla karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri bulunan tüm sanıkların bu tedbirlerini kaldırdı.

5 sanığın tahliye reddi gerekçesi: "ByLock ve Bank Asya hesap hareketleri"

Tutuklu sanıklar Abdullah Çelik, Kahraman Bora, Zekeriya Tütüncü, Yusuf Çilkoparan ve İsa Kaya'nın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün münhasırıan kendi üyeleri arasında kullandıkları kriptolu-şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduklarına dair tespitler ve Bank Asya hesap hareketlerine göre bilirkişi raporunda belirtildiği üzere hesaplarındaki artışlar nazara alındığında", kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delilleri gerekçe göstererek tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Tutuksuz sanıklardan 2'sinin pasaport iadesi talebini reddeden heyet, savunması alınmayan sanık Mehmet Atilla Topçu'nun yeniden zorla getirilmesi için yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesini kararlaştırdı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 1 Ekim 2018'e ertelendi.

İddianameden

İddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı'nın ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan ayrı ayrı 15 yıldan 22,5 yıla kadar, bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan 31 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

FETÖ/PDY tarafından örgütlü olarak suç gelirinin elde edilmesi, bankacılık sistemine sokulması ve aklanması ile FETÖ/PDY'ye finansman sağlanmasında Asya Katılım Bankası AŞ'nin örgütün mali yönetiminin merkezi olduğu vurgulanan iddianamede, bankanın resmiyette kurucu ve yöneticileri başkanları olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğu, Gülen'in liderliğinde ve örgütünce özellikle 2011 yılı ve sonrasında yönetildiği sonucunun ortaya çıktığı belirtiliyor.

İddianamede, ''Örgütün bankayı kurmasındaki ve yönetmesindeki amacının, örgütün elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı içerisinde yönetmek olduğu anlaşılmaktadır.'' değerlendirmesi yapılıyor.