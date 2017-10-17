Tutuksuz sanık A.K., tugay komutanının 'Emrime kim itaat etmiyor. Emrime itaat etmeyeni tutuklayın' dedi

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 11'i tutuklu 385 sanığın yargılanmasına Adana'da devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya 11'i tutuklu eski rütbeli asker, 50'si tutuksuz uzman jandarma olmak üzere 62 sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan tutuksuz sanık uzman jandarma A.D, 15 Temmuz akşamı tugaydan çağrıldıklarını ve kendisinin konvoyda araç şoförü olduğunu kaydetti.

"Emrime itaat etmeyeni tutuklayın"

O akşam konvoy halinde Cizre'ye gitiklerini ifade eden A.D, savunmasında şunları anlattı:

"O akşam tugay komutanı içtima alanına gelerek 'Emrime kim itaat etmiyor. Emrime itaat etmeyeni tutuklayın' diye bağırıyordu. Ardından konvoy halinde yola çıktık, o sırada toma ve ejder tipi araçların Şırnak Valiliği'nin önüne geçtiklerini gördüm. Hiç aklıma darbe türü birşey gelmedi. Konvoyla Cizre gitttik ve polisler yolda durdurarak geçmemize izin vermediler ve Şırnak'a geri döndük. Şırnak'ta tümene geldiğimizde Tümen Komutanımız Abdullah Baysar, Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan'a 'Bütün suç senin' diye bağırıyordu."

Tutuksuz sanık A.K. ise 15 Temmuz öncesinde yaklaşık bir hafta süreyle evlerine gidişlerine izin verilmediğini ve sürekli tugayda kaldıklarını iddia etti.

"Bu şerefsizere, kansızlara uymayın"

Sanık uzman jandarma B.K, ise darbeyle ilgili bir bilgisinin olmadığını, kendilerine 15 Temmuz akşamı Cudi'ye operasyon yapılacağı yönünde duyum aldığını belirtti.

O gece araçlarla tugaydan çıktıklarını anlatan B.K, "Cizre'de polis bizi durdurdu. Polisler bize 'Bu şerefsizlere, kansızlara uymayın' dedi. Polisler bir kalkışma olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Duruşmada savunmaları alınan diğer sanıklarda üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, duruşmayı diğer sanıkların savunmalarının alınması için erteledi.