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Adıyaman'da tütün hırsızları suçüstü yakalandı

Adıyaman'da Girdikleri depodan 3 ton tütünü çalmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı.

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Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Çınar, depodan sesler geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapının aralandığını görüp depo önünde önlem alıp baskın düzenledi.

Baskında 75 bin Lira değerinde olan 3 ton tütünü çalmak isteyen Ebubekir P., Musa K. ve Umut Ö. suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 

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