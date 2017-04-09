Adıyaman'da tütün hırsızları suçüstü yakalandı
Adıyaman'da Girdikleri depodan 3 ton tütünü çalmak isteyen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Siteler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Çınar, depodan sesler geldiğini duyunca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kapının aralandığını görüp depo önünde önlem alıp baskın düzenledi.
Baskında 75 bin Lira değerinde olan 3 ton tütünü çalmak isteyen Ebubekir P., Musa K. ve Umut Ö. suçüstü yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.