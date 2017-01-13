Tuvalette doğurduğu bebeğini öldüren kadına müebbet

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "Kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan sanık Gamze D. (21) ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından sanığa ek savunma için süre isteyip istemediği soruldu. Önceki duruşmalarda verdiği ifadeyi tekrarlayan Gamze D, ek savunma yapmak istemedi.

"KİLOM NEDENİYLE HAMİLELİĞİMİ FARKETMEDİM"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın evlilik dışı hamile kaldığını, kilolu olması nedeniyle hamileliğini fark etmediği ve olay günü klozette doğum yaptığı şeklindeki beyanının eğitim durumu, çevre şartları göz önünde bulundurulduğunda doğru olduğunu belirtti.

"BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME"

Mütalaada ayrıca doğum sırasında klozete düşen bebeğin Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Bebeğin beyin kanaması, iç organ yaralanması sonucu hayatını kaybettiği sanığın hamilelik boyunca bilincine varmamış olması, olayın aniden gelişmesi, korku ve panik içinde hareket ettiği düşünüldüğünde beyanlarında samimi ve inandırıcı olduğu, bu nedenle "bilinçli taksirle öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

"DÜŞÜK YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ"

Sanık avukatı da evlilik dışı hamile kalan sanığın eylemi kasıt ya da taksirle işlemediğini belirterek, "Gamze, kız kardeşinin düğün tarihinin yakın olması sebebiyle evlilikten sonra ailesiyle konuşacağını düşünmüştür. Olay gecesi elektrikler kesiktir. Bebekte hiçbir hayati belirti olmadığından düşük yaptığını düşünmüştür. Bebeği, elektrik gelince bakmak için banyo penceresinin kenarına bırakmıştır. Aksi niyette olsaydı, derin olan kısma bırakırdı. Sanığın kasıt ya da taksir niyetinin olmadığı açıktır, beraatını talep ediyoruz." şeklinde savunma yaptı.

MAHKEME MÜEBBET KARARI VERDİ

Mahkeme heyeti, suçun işleniş biçimi, sanığın kastına dayalı kusurunun ağırlıkları birlikte değerlendirerek, sanık hakkında alt soydan ve kendini savunamayacak kişiyi öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Yargılama sürecindeki olumlu davranışlarını dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi.