Tuz Gölü Fay Hattı 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

AFAD Afet Planı Masa Başı Tatbikatı Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu´nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Şahin Bayhan´ın da katıldığı toplantıda, 26 hizmet grubu temsilcisi, olası bir afette neler yapacağı konusunda bilgiler verdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, bu tatbikatın afet planını incelemek, varsa eksiklerini tespit etmek için düzenlendiğini; planın işleyip işlemediğinin saha tatbikatlarıyla da gözden geçirildiğini belirtti. Olası bir depremden ve ardından ortaya çıkabilecek manzaralardan söz eden Türkmen, Tuz Gölü fay hattı üzerinde yapılan simülasyonlarda, Aksaray´da 6 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin tespit edildiğini kaydetti. Bu depremin gerçekleşmesi durumunda Aksaray´da 594 binanın yıkılacağını, 4 bin 908 binanın ağır, 5 bin 90 binanın da orta hasar göreceğini söyleyen Türkmen, 228 kişinin de hayatını kaybedebileceğini belirtti. İl Müdürü, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde Aksaray´da ağır yaralı sayısının 425, hafif yaralı sayısının 828 olacağı tahmin ediliyor. 26 bin 258 kişi bu deprem nedeniyle barınma sorunu yaşayabilir. Ayrıca dolaylı olarak 240 bin 452 kişinin depremden etkileneceği öngörülüyor. Depremden 2 ilçe, 41 mahalle, 32 belde ve köy etkilenebilir.”

Yapılan bu bilgilendirmenin ardından, 26 hizmet grubuna mensup temsilciler, olası bir depremde neler yapacakları hususunda bilgiler verdi.