Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tuz Gölü Fay Hattı 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

AFAD uyardı: Tuz Gölü Fay Hattı 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilir

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AFAD Afet Planı Masa Başı Tatbikatı Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu´nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Şahin Bayhan´ın da katıldığı toplantıda, 26 hizmet grubu temsilcisi, olası bir afette neler yapacağı konusunda bilgiler verdi.
 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, bu tatbikatın afet planını incelemek, varsa eksiklerini tespit etmek için düzenlendiğini; planın işleyip işlemediğinin saha tatbikatlarıyla da gözden geçirildiğini belirtti. Olası bir depremden ve ardından ortaya çıkabilecek manzaralardan söz eden Türkmen, Tuz Gölü fay hattı üzerinde yapılan simülasyonlarda, Aksaray´da 6 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimalinin tespit edildiğini kaydetti. Bu depremin gerçekleşmesi durumunda Aksaray´da 594 binanın yıkılacağını, 4 bin 908 binanın ağır, 5 bin 90 binanın da orta hasar göreceğini söyleyen Türkmen, 228 kişinin de hayatını kaybedebileceğini belirtti. İl Müdürü, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde Aksaray´da ağır yaralı sayısının 425, hafif yaralı sayısının 828 olacağı tahmin ediliyor. 26 bin 258 kişi bu deprem nedeniyle barınma sorunu yaşayabilir. Ayrıca dolaylı olarak 240 bin 452 kişinin depremden etkileneceği öngörülüyor. Depremden 2 ilçe, 41 mahalle, 32 belde ve köy etkilenebilir.”
 
Yapılan bu bilgilendirmenin ardından, 26 hizmet grubuna mensup temsilciler, olası bir depremde neler yapacakları hususunda bilgiler verdi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dün gece birçok ülkede görüldü herkes göktaşı sandı. Bakın ne çıktı

Dün gece birçok ülkede görüldü herkes göktaşı sandı. Bakın ne çıktı

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA