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Tuzaklanan patlayıcı kanalizasyon çalışmasında infilak etti, 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta kanalizasyon çalışması sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevlendirme yapılan belediye tarafından Dicle Mahallesi'nde yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında iş makinesiyle kazı yapılırken teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, belediyede görevli 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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