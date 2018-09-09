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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Polyester fabrikasında çıkan yangının henüz nedeni belirlenemedi.

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Tuzla'daki fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
 
Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir polyester fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
 
Olay yerine çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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