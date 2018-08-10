Tuzla Piyade Okulu'nun içindeki ağaçlık alanda yangın çıktı
Tuzla Piyade Okulu'nda makilik alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken alevler 1 saatte kontrol altına alınabildi.
- DHA
Tuzla Piyade Okulu Komutanlığı'nda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Makilik alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Mühimmat patlama riskine karşı itfaiye müdahale edemedi.
Yangına müdahale için helikopter desteği istendi. Helikopter desteğiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
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