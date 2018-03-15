Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi
Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
- DHA
Olay saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi.
İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
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