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Tuzla'da yayılan koku paniğe yol açtı: AKOM ve İGDAŞ ekipleri bölgede

İstanbul Tuzla'da yayılan kimyasal koku paniğe neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Tuzla'nın tümünü kapladığı iddia edilen kokuyla ilgili şikayette bulunurken, kokunun kaynağıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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Tuzla’da kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı.

Tuzla'da akşam saatlerindeN itibaren İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan koku paniğe yol açtı. Birçok vatandaş İGDAŞ ekiplerini ararken, konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Beyaz Masa'nın Twitter hesabından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Tuzla civarında sanayiden kaynaklı meydana gelen kokuyla ilgili ekipler bölgeye intikal etmişlerdir. Konu AKOM, İGDAŞ ve diğer birimlerin bilgisi dahilinde olup, müdahale edilmektedir" denildi.

Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

— İGDAŞ (@igdaskurumsal) 25 Aralık 2017

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