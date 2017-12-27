Tuzla'da şu an için korkulacak bir şey yok
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku ile ilgili 'Şu an için korkulacak bir şey yok.' dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tuzla'da kimyasal atıktan yayılan koku ile ilgili, şu an için korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
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