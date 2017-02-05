Son Dakika Haberleri E-gazete 5Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Tuzla'da İçmeler mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybeti, bir kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre 06.30 sıralarında, Gebze'den İstanbul yönüne giden O.G (55) yönetimindeki 35 CVV 37 plakalı araç, önce emniyet şeridinde park halindeki 06 N 8441 plakalı araca, ardından yol kenarındaki toprak zemine çarparak takla attı.

Kazada sürücü O.G. olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki Bülent Y. yaralandı.

Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Y, burada tedavi altına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

Şehit Aileleri Derneği Başkanından CHP'ye 'evet' çağrısı

İşte dünyanın en küçük ülkesi

İşte dünyanın en küçük ülkesi

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA