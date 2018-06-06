TV+ ile yıldızların altında sinema keyfi Bomontiada’da

Yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden TV+ ile Açık Havada Başka Sinema başlıyor. TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla İstanbul’un kültür sanat adası Bomontiada’da Çarşamba akşamları, dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri perdeye yansıtılacak.

12 Eylül’e kadar devam edecek

Yaz boyunca devam edecek film gösterimlerinin ilki 6 Haziran akşamı saat 21.30’da ‘You Were Never Really Here-Hiçbir Zaman Burada Değildin’ filmiyle Bomontiada Avlu’da gerçekleşecek. Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi’nin 2018 yapımı ödüllü Las Herederas-Mirasçılar ve yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve toplum eleştirisinin yapıldığı Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska imzasını taşıyan Mug-Yüz filmleri de vizyona girmeden önce Açıkhava sineması etkinliğinde gösterilecek. 12 Eylül’e kadar devam edecek film gösterimlerine katılım ücretsiz, herhangi bir yere kayıt yaptırmak da gerekmiyor.

Yaz boyunca devam edecek açıkhava sinema programı ve tarihleri şöyle:

Ø 6 Haziran You Were Never Really Here

Ø 13 Haziran Loveless

Ø 4 Temmuz Vertigo

Ø 11 Temmuz Good Time

Ø 18 Temmuz The Killing of a Sacred Deer

Ø 25 Temmuz The Other Side of Hope

Ø 1 Ağustos Las Herederas (vizyon öncesi)

Ø 8 Ağustos In the Fade

Ø 15 Ağustos Mug (vizyon öncesi)

Ø 29 Ağustos I, Tonya

Ø 5 Eylül How to Talk to Girls at Parties

Ø 12 Eylül Call Me By Your Name