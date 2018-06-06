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TV+ ile yıldızların altında sinema keyfi Bomontiada’da

TV+ ve Pozitif işbirliğiyle gerçekleşen TV+ ile Açık Havada Başka Sinema 6 Haziran’da başlıyor. Ödüllü bağımsız filmlerin yer aldığı etkinlik, yaz boyu Çarşamba günleri tüm sinemaseverleri bekliyor.

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Yaz aylarının en keyifli aktivitelerinden TV+ ile Açık Havada Başka Sinema başlıyor. TV+ ve Başka Sinema ortaklığıyla İstanbul’un kültür sanat adası Bomontiada’da Çarşamba akşamları, dünyada ses getiren son zamanların en beğenilen bağımsız filmleri perdeye yansıtılacak. 

12 Eylül’e kadar devam edecek

Yaz boyunca devam edecek film gösterimlerinin ilki 6 Haziran akşamı saat 21.30’da ‘You Were Never Really Here-Hiçbir Zaman Burada Değildin’ filmiyle Bomontiada Avlu’da gerçekleşecek. Paraguaylı yönetmen Marcelo Martinessi’nin 2018 yapımı ödüllü Las Herederas-Mirasçılar ve yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve toplum eleştirisinin yapıldığı Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska imzasını taşıyan Mug-Yüz filmleri de vizyona girmeden önce Açıkhava sineması etkinliğinde gösterilecek. 12 Eylül’e kadar devam edecek film gösterimlerine katılım ücretsiz, herhangi bir yere kayıt yaptırmak da gerekmiyor. 

Yaz boyunca devam edecek açıkhava sinema programı ve tarihleri şöyle:

Ø  6 Haziran                    You Were Never Really Here

Ø  13 Haziran                  Loveless

Ø  4 Temmuz                  Vertigo

Ø  11 Temmuz                Good Time

Ø  18 Temmuz                The Killing of a Sacred Deer

Ø  25 Temmuz                The Other Side of Hope

Ø  1 Ağustos                    Las Herederas (vizyon öncesi)

Ø  8 Ağustos                    In the Fade

Ø  15 Ağustos                  Mug (vizyon öncesi)

Ø  29 Ağustos                  I, Tonya

Ø  5 Eylül                         How to Talk to Girls at Parties

Ø  12 Eylül                       Call Me By Your Name

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