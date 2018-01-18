Twitter çöktü mü, kapatıldı mı? Instagram Twitter kapatıldı mı?

Instagram Twitter çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları Instagram Twitter çöktü mü sorularına yanıt arıyor. Afrin operasyonu öncesinde Instagram Twitter çöktü mü iddiaları gündeme geldi. Instagram uygulamasına girişte problem yaşanırken, Twitter’ın yavaşlığından veya açılmamasından şikayetçi olan kullanıcılar da var. Sosyal medya devi Twitter'da bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar twitter hesaplarına ulaşamıyor. Kullanıcıların 'Twitter çöktü mü' sorularına henüz bir açıklama yapılmadı.

TWİTTER INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya paylaşım platformu Twitter'a erişim problemleri yaşanıyor. Twitter'da yaşanan sorun yüzünden kullanıcılar yine tepkilerini rakip platformlar üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile gösteri. Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda kullanıcılar Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadığını bildiriyor.

Saat 22.40 sularında başlayan problem sonrası kullanıcılar gönderi paylaşmada, sayfaya girişte, sayfa akışlarını yenilemede ve ödeme kanallarında problemler yaşadı. Instagram ve Facebook için şirketten resmi bir açıklaması gelmesi beklenirken, yaşanan aksaklık sonra otomatik bilgilendirme mesajında; "Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Bu sırada, bu mesajı neden gördüğün hakkında daha fazla bilgi alabilirsin. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.