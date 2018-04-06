Twitter terör bağlantılı 1,2 milyon hesabı kapattı
Sosyal medya devi Twitter terörle mücadele için çabalarını arttırdı. Firma 2015 yılından beri toplam 1,2 milyon hesabın terör propagandası gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.
Sosyal medya devi Twitter 2017'nin ikinci yarısında 275 bin hesabın "terör bağlantılı" olduğunu tespit etti.
Yapay zeka ve gelişmiş yöntemler sayesinde bu hesapların yüzde 74'ünün "tek bir paylaşım bile yapamadan" kapatıldığı belirtildi.
Terör paylaşımlarının yüzde 99,8'i kullanıcılara ulaşmadan engelleniyor.
Uzmanlar büyük yatırım ve çabalar sayesinde sosyal medya platformunun terör örgütlerinin propaganda aracı olmasının önüne geçildiğini söylüyor.
(Ntv)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.