Twitter üçüncü parti uygulamaların fişini çekiyor

Twitter geliştirici blogunda yapılan duyuruya göre, şirket 19 Haziran gününden itibaren API’sinin ” yayın hizmetleri ” bölümüne erişimi kaldıracak. Bu değişiklik sonrasında uygulamalar bildirim gönderemeyecek, akışı yenileyemeyecek.

Twitter’ın bu tarz bir karar alacağı daha önce birçok kez gündeme gelirken, bunun resmiyete dökülmesi ile birlikte şirket eleştiri yağmuruna tutuldu. Zira, bu değişiklik sonrasında binlerce uygulama çalışmaz hale gelecek.

Kullanıcıları Twitter’ın ana uygulamasını kullanmaya zorlayan şirket, 2012 yılında API üzerinde yaptığı değişiklik ile token sistemine geçiş yaptı.

Bu değişiklik sonrasında üçüncü parti bir Twitter uygulaması için maksimum 100 bin kullanıcı sınırı getirildi. Aynı işlemleri gerçekleştirebilen onlarca farklı Twitter uygulamasının piyasada yer almasının ana sebebi bu sınırlama.

Uygulamalar üye kotası dolduğunda Play Store gibi platformlardan kaldırılarak, farklı bir isimle tekrar kullanıma sunuluyorlar. Twitter’ı özelleştirme imkanı sunan ancak, kullanıcı sınırına takılan Flamingo bunun en iyi örneklerinden.

(ShiftdeIete)