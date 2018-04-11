Twitter'dan siyasi reklamlara şeffaflık sözü

Mikroblog uygulaması Twitter'dan yapılan açıklamada, ekim ayında ABD Senatosuna sunulan, "Dürüst Reklamlar Yasası" tasarısında öngörülen düzenlemelere uyulacağı belirtildi.

Açıklamada şirketin geçen yıl kendi bünyesinde kurduğu Reklam Şeffaflık Merkezinin, siyasi reklamlara söz konusu tasarının öngördüğü zorunlulukların da ötesinde açıklık ve şeffaflık kazandırmak üzere çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.

Şirketin, siyasi reklamlar ile göçmenler ve silah kontrolü gibi siyasi konularda yayımladığı paralı ilanlarda, reklam bedelinin ve reklam verenin açık kimliğinin belirtilmesini öngören yasal değişikliklere uyacağı kaydedildi.

"Taahhüdümüzü yerine getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Açıklamada "Twitter olarak internet reklamlarına şeffaflık getirme taahhüdümüzün gereğini yerine getirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dürüst Reklam yasasının bu alanda uygun bir çerçeve sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda yasayı teklif edenler ve diğer ilgili taraflarla çalışmaya hazırız." ifadeleri yer aldı.

Yasa tasarısı, ekim ayında partiler üstü bir teklifle Senato'ya sunulmuştu.

İnternetteki siyasi reklamlara düzenleme getirilmesi konusu, Rusya'nın sosyal medya aracılığıyla 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalede bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, 87 milyon kullanıcısına ait bilgilerin Cambridge Analytica adlı veri analiz firması tarafından siyasi seçimleri yönlendirmek üzere kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından, siyasi reklamlara dair politikasında köklü değişiklikler yapacağını duyurmuştu. Bu değişiklikler arasında Dürüst Reklamlar yasa tasarısıyla uyumlu olarak reklam verenin kimliğinin ve lokasyonun açıklanmasına yönelik değişiklik de yer alıyor. Facebook, ayrıca bu tür reklamları "siyasi reklam" etiketiyle yayınlanacağını açıklamıştı.