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Uber Güneydoğu Asya’daki işletmesini satıyor

ABD merkezli uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber’in Güneydoğu Asya’daki işletmesini bölgedeki en büyük rakibi Grab’e satacağı duyuruldu.

  • DHA
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Uber’in ayrıca bu satışla toplam anlaşmadan yüzde 30’luk bir pay elde edeceği söylenirken, Reuters’ta yer alan habere göre söz konusu anlaşmanın resmi açıklamasının Uber ve Grab tarafından Pazartesi günü gerçekleştirileceği belirtildi.

 

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