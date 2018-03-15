Uber için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapıldı

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK), taksiciler ile yaşanan gerilimle gündeme gelen Uber için yapılan başvuruda, bu uygulama kapsamında hizmet verenlere kesilen cezaların iptal edilmesi istendi.

KDK'den yapılan açıklamada, birçok konuda yoğun şikayet başvuruları alan kuruma Uber uygulamasıyla ilgili de başvuru ulaştığı bildirildi.

Açıklamaya göre, başvuruda, Uber sisteminin birçok ülkede kullanılan, akıllı telefonlara indirilen uygulamayla vatandaşın gitmek istediği her yere kolaylıkla servis ve taksi çağırabilen bir uygulama olduğu aktarıldı.

Uber uygulamasının ödemelerinde kredi kartı veya nakit ödeme yapılabildiğini, gidilecek yerin fiyatının önceden bilindiğini aktaran başvuru sahibi, en çok İstanbul'da kullanılan sistemde plaka, sürücü adı gibi bilgilerin yolculara sunulduğunu, böylece vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve ekonomik hizmet verdiklerini kaydetti.

Rekabet ortamını artırdıklarını ve vatandaşa kaliteli hizmet verdiklerini belirten başvurucu, Uber belgesi olan araç sahiplerine kesilen cezanın hukuk dışı olduğunu savundu.

Başvurusunda araçlarında tüm yetki ve izinlerin olduğunu ve yasal bir iş yaptıklarını aktaran kişi, izin belgeleri olanlara sürekli hukuksuz olarak ceza kesildiğini öne sürdü.

İzinsiz çalışan araç sahiplerine ceza verilmesinden yana olduğunu vurgulayan başvuru sahibi, yasal belgeleri bulunanların ise mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Başvuru sahibi, kesilen cezaların iptal edilmesi, gerekli hukuki düzenlemeler yapılana kadar ceza kesilmemesi, yetkililer tarafından Uber ve benzeri uygulamalar hakkında diğer servis ve taksicileri bilgilendirici çalışmalar yapılması talebinde bulundu.

KDK'nin açıklamasında, şikayet başvurusunun alındığı ve konunun detaylı olarak incelenmesinin ardından en kısa sürede karara bağlanacağı vurgulandı.