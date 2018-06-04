Uber için mahkeme kararı çıktı mı? Uber yasaklandı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber ile yaptığı açıklaması sonrası herkes aklına Uber yasaklandı mı Uber kullanmak yasal mı gibi sorular gelmeye başladı. Uber kullanımı her gün artmaya başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Uber bitti” açıklaması gündeme oturdu. Her gün Uber ve taksici arasında yaşanın kriz bu açıklama sonrası durulmuşa benziyor ama halen bitmiş değil. Uber sürücüleri bu açıklama sonrası endişeli hale gelmiş durumda ama taksicilerde konu hakkında mahkemeleri takip ediyor. Uber şuan için yasaklanmış durumda ve mahkeme devam ediyor. Uber yasa çıkartılarak önene geçilecek ve tamamen yasaklanacak gibi duruyor. Son günlerin gündemi oturan Uber-Taksi krizi artık son buluyor gibi gözüküyor. Uber kullanımı artık Türkiye’de yasadışı olarak kabul edilecek ve Uber kullanan müşterilere de cezalar kesilecek.Uber uygulamasını indirmekte artık yasal olmayabilir. Konularla ilgili Yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasından önce yüzlerce taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber ile yaptığı açıklaması sonrası herkes aklına Uber yasaklandı mı Uber kullanmak yasal mı gibi sorular gelmeye başladı. Uber kullanımı her gün artmaya başlarken Cumhurbaşkan Erdoğan “Uber bitti” açıklaması gündeme oturdu. Her gün Uber ve taksici arasında yaşanın kriz bu açıklama sonrası durulmuşa benziyor ama halen bitmiş değil. Uber sürücüleri bu açıklama sonrası endişeli hale gelmiş durumda ama taksicilerde konu hakkında mahkemeleri takip ediyor. Uber şuan için yasaklanmış durumda ve mahkeme devam ediyor. Uber yasa çıkartılarak önene geçilecek ve tamamen yasaklanacak gibi duruyor. Son günlerin gündemi oturan Uber-Taksi krizi artık son buluyor gibi gözüküyor. Uber kullanımı artık Türkiye’de yasadışı olarak kabul edilecek ve Uber kullanan müşterilere de cezalar kesilecek.Uber uygulamasını indirmekte artık yasal olmayabilir. Konularla ilgili Yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasından önce yüzlerce taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi ve son olarakta UBER'in Türkiye'de kayıtlı araç sayısı özellikle son 5 ayda artmış ve 10 bine çıkmıştı. Uber-taksi ile ilgili diğer detaylar haberimizde ..
MAHKEME GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
'ACİLEN' SATIYORLAR
Artan gerilimin ve protestoların ardından İçişleri Bakanlığı korsan taşımacılığa dair yeni düzenlemeler yaptı; UBER'i de kapsayan yaptırımlar artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı bir açıklamada bu konuya değinerek 'UBER bitmiştir' ifadesini kullandı.
Yeni sürecin ardından da UBER'e kayıtlı araçların satışı artmaya başladı. Son birkaç günde alışveriş sitelerine 'UBER'e kayıtlı' notuyla verilen ilanlar çoğalmaya başladı. Bazıları 'Acil' uyarısıyla satışa çıkarılan araçların, birçoğunun kat ettiği kilometrenin düşük olduğu da göze çarpıyor.
UBER'in Türkiye'de kayıtlı araç sayısı özellikle son 5 ayda artmış ve 10 bine çıkmıştı
UBER YASAL DEĞİL
Türkiye serbest bir ülke, her türlü teşebbüsün yapılabileceği bir ülke. Ama bu yasalar çerçevesinde olmalı. Bizim derdimiz UBER değil. UBER ile diğer dış kaynaklı sosyal medya gruplarının durumu aynı. Yani burada herhangi bir resmi faaliyet göstermeden Türkiye’den kaynak transferi yapıyorlar; bu bir. İkincisi; seçtikleri yöntem yasal değil. Yani aldıkları belgeler yaptıkları işe uygun değil. D-2 ve A1 belgelerinin amacı farklı. Denetim yetersizliğini kullanarak bunu bir şehir içi taşıma ağına dönüştürmüşler. Hem vergi mükellefi değiller, haksız para kazanıyorlar, hem de yasalara uymayan yöntemler kullanıyorlar. Bu iki nedenle biz karşıyız ve üzerine de gideceğiz. Önce gelsinler vergi mükellefi olsunlar. Taksici vergi veriyor. Taksicilerin hiç mi eksiği yok? Mutlaka var. Onlar da kendilerine çekidüzen verecekler. Kaldı ki yani UBER’in iş yapamadığı ülkeler var; Almanya, İtalya, Japonya resmen yasakladı. Londra’da da kısmen yasaklanmış.
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