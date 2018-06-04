Uber için mahkeme kararı çıktı mı? Uber yasaklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uber ile yaptığı açıklaması sonrası herkes aklına Uber yasaklandı mı Uber kullanmak yasal mı gibi sorular gelmeye başladı. Uber kullanımı her gün artmaya başlarken Cumhurbaşkan Erdoğan “Uber bitti” açıklaması gündeme oturdu. Her gün Uber ve taksici arasında yaşanın kriz bu açıklama sonrası durulmuşa benziyor ama halen bitmiş değil. Uber sürücüleri bu açıklama sonrası endişeli hale gelmiş durumda ama taksicilerde konu hakkında mahkemeleri takip ediyor. Uber şuan için yasaklanmış durumda ve mahkeme devam ediyor. Uber yasa çıkartılarak önene geçilecek ve tamamen yasaklanacak gibi duruyor. Son günlerin gündemi oturan Uber-Taksi krizi artık son buluyor gibi gözüküyor. Uber kullanımı artık Türkiye’de yasadışı olarak kabul edilecek ve Uber kullanan müşterilere de cezalar kesilecek.Uber uygulamasını indirmekte artık yasal olmayabilir. Konularla ilgili Yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasından önce yüzlerce taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi ve son olarakta UBER'in Türkiye'de kayıtlı araç sayısı özellikle son 5 ayda artmış ve 10 bine çıkmıştı. Uber-taksi ile ilgili diğer detaylar haberimizde ..

MAHKEME GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, Uber'e erişimin engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasından önce yüzlerce taksici Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne geldi.

Uber'e erişimin engellenmesi için açılan davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, duruşma öncesi açıklama yaptı.

Aksu "Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından Uber'in yasadışı olduğu bir defa daha anlaşıldı. Korsan taşımacılığa karşı ciddi önlemler alındı. Biz de taksiciler olarak değişimler yapacağız. Mahkemeden karar çıkmasını ve Uber'e erişimin eklenmesini bekliyoruz" dedi.

UBER'e dair ilk tartışmalar Avrupa şehirlerinde başlamıştı. Paris'te taksiciler sert gösteriler yapmış, UBER'i şiddetle protesto etmişti. ABD ve Güney Amerika'da da taksiciler UBER'i protesto etmiş, eylemler birçok şehirde görülmüştü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, duruşma öncesi beklentilerini anlattı. Ulaştırma Bakanlığının yeni yönetmeliğinin Cuma günü yayınlandığını hatırlatan Aksu şu sözleri kullandı:

Bu yönetmeliğin 5. maddesi çok açıkça belli. D2 belgesini suistimal ederek İstanbul'da korsan taksicilik yapıyorlar. Ayrıca UKOME tekrar turizm yolcu taşımacılığı ile alakalı yeni bir karar aldı. Çok ağır yaptırımlar, cezalar var. Zaten Başbakanımız açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız da son noktayı koydu. 'UBER falan tanımam' dedi. Bugün Çağlayan Adliyesinde önceden açılmış davanın duruşması var. İnşallah iyi bir karar çıkacağını bekliyoruz. Erişimin kesilmesi ile alakalı bir karar bekliyoruz. Takdir mahkeme heyetinin. Ümit ediyoruz erişimi bugün kesilir ve bugün taksicinin gerçekten bayramı olur.