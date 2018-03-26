UBER nedir UBER taksi nasıl kullanılır fiyatları ne kadar? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde hazırladık. Akıllı telefonlardaki mobil uygulamalar ve "Uber.com" adlı internet sitesinden alınabilen bir ulaştırma hizmeti olan Uber, 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır. 2018 yılı itibarıyla, dünya çapında 300'den fazla şehirde hizmet vermekte olan Uber'in genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır. Uber’i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. Dilerseniz Uber.com sitesinden, dilerseniz de Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor.

UBER NEDİR?

Akıllı telefonlardaki mobil uygulamalar ve "Uber.com" adlı internet sitesinden alınabilen bir ulaştırma hizmeti olan Uber, 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından "UberCab" olarak kurulmuş, uygulama ertesi Haziran piyasaya çıkarılmıştır. 2018 yılı itibarıyla, dünya çapında 300'den fazla şehirde hizmet vermekte olan Uber'in genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır.

Uber sistemi, mobil cihazınıza indirdiğiniz uygulama ile bağlanacağınız bir hizmettir. Uber'de sıra beklemeden başlangıç ve bitiş noktanızı belirterek, 1 dakika kadar sürmeyen bir işlemle araç çağrısı yapılabiliyor. Yolculara 3 farklı araç tipi seçme imkanı tanıyan Uber, uygulamayı kullanan yolculara sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri vermekte, yolcular uygulama üzerinden seyahat edeceği araca ait bilgileri ve sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı gibi detaylara ulaşabilmektedir.

2011'de 49 milyon dolar girişim sermayesi toplayan Uber, 2012 itibarıyla uluslararasına genişlemiştir. 2014'te araba paylaşımı ile deney yapmış ve diğer güncellemeler yapmıştır. Devamlı daha fazla sermaye toplamış, 2015 başlarında toplam değeri 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

UBER UYGUAMASININ FARKLARI NEDİR?

ABD'li Uber şirketi akıllı telefonlara indirilen uygulama üzerinden taksi ya da lüks araç, hatta tekne hizmeti sağlıyor. Araca ihtiyacı olanlar ile araç sahibi olanları biraraya getiren uyglama, normal taksi ve toplu taşıma hizmetlerinden bazı farklılıklar gösyeriyor.

Öncelikle kullanıcı gideceği yeri ve aracı sistem üzerinden seçip belirleyebiliyor. Gideceği yeri tarif etmesine gerek kalmamakla birlikte, ne kadar sürede gidebileceğini de görebiliyor. Aynı zamanda gideceği aracı ve şoförü de kendisi seçebiliyor.

UBER NASIL KULLANILIR?

Uber’i kullanmak için ilk olarak hizmete üye olmak gerekiyor. Dilerseniz Uber.com sitesinden, dilerseniz de Android veya iPhone uygulamasından üye olabiliyorsunuz. Sonrasında bir araca ihtiyaç duyduğunuzda, uygulama üzerinden alınmak istediğiniz konumu seçiyorsunuz. Konumunuza göre araç talep ettiğinizde, bir sürücü talebinizi üstleniyor.

Bundan sonra da gitmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve sadece beklemek kalıyor. Dilerseniz varış noktasını seçtikten sonra, daha araç gelmeden bile yolculuğun ne kadar tutacağını görebiliyorsunuz.

UBER TAKSİ FİYATLARI NE KADAR?

Uber'de klasik taksi fiyatlandırması şu şekilde;

Baz Ücret

TRY4.00

+

Dakika Başına

TRY0.39

veya

KM Başına

TRY2.50

Minimum Ücret

TRY10.00

İptal ÜcretiTRY5.00

UberXL araç fiyatlandırması şu şekilde;

Baz Ücret

TRY4.00

+

Dakika Başına

TRY0.20

+

KM Başına

TRY2.20

Minimum Ücret

TRY13.00

İptal Ücreti

TRY13.00

PEŞİN ÜCRETLER

Yolculuk öncesi hesaplanan peşin ücretlerde, araç çağırmadan önce yolculuk ücretinizin tam olarak ne kadar tutacağını bilirsiniz. Bu ücrete (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla) şu ücretler dahildir:

-Taban ücret

-Güzergâhın tahmini süre ve mesafesine bağlı oranlar

-Araç çağırdığınız bölgede yolculuklara yönelik güncel talep

Rezervasyon ücreti ile geçerli ek ücretler, cezalar, köprü ve otoyol geçiş ücretleri.

Araç çağırdığınızda, yolculuk öncesinde peşin hesaplanan ücreti, yolculuk sona erdikten sonra ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Başka bir varış noktasına yolculuk veya güzergâh boyunca fazladan duraklama yaparsanız ya da yolculuğunuz beklenenden uzun sürerse, peşin olarak hesaplanan ücretiniz artabilir.

Peşin hesaplanan ücret anlaşmasına uymadığınız takdirde, minimum ücreti ödemeniz ya da herhangi bir taban ücret, rezervasyon ücreti, ek ücretler, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ve dinamik fiyatlandırma ücreti gibi diğer etkenleri de içeren ve yolculuğunuz için ölçülen süre ile mesafeyi temel alan bir ücret ödemeniz gerekir.

Tüm yolculuk ücretleri için her zaman makbuz alırsınız. Yolculuk ücretiniz, ödemeyi kabul ettiğiniz peşin ücretten farklıysa, bununla ilgili ayrıntıları makbuzunuzdan inceleyebilirsiniz.

YOLCULUK SONRASI HESAPLANAN ÜCRETLER

Bazı şehirlerde, yolculuk öncesi peşin hesaplanan ücret sistemi kullanılmaz. Bunun yerine, minimum ücreti ödemeniz ya da geçerli baz ücret, rezervasyon ücreti, ek ücretler, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ve araç çağrısı yaptığınız bölgedeki yolculuk talepleri yoğun olduğunda geçerli olan dinamik fiyatlandırma gibi diğer etkenleri de içeren ve yolculuğunuzun güzergâhına ait süre ile mesafeyi temel alan bir ücret ödemeniz gerekir. Ücretler; konuma, seçtiğiniz araç türüne ve diğer faktörlere göre değişebilir.