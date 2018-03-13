UBER taksi nedir nasıl kullanılır fiyatları ne Uber taksi uygulaması yasaklandı mı

Uber taksi nedir? Uber taksi sistemi nasıl kullanılır? Uber fiyatları ne kadar? Türkiye'de sıkça kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Uber taksiler ile ilgili Bakanlık tarafından önemli açıklamalar yapıldı. Uber uygulamasından yararlanarak taksicilik yapan şoförlere gerçekleştirilen saldırılar sonrasında, Uber uygulaması gündemde yerini alarak yoğun bir şekilde adından söz ettirmeye başladı. Dünyada birçok büyük şehirde olduğu gibi yaklaşık 2 yıldır Türkiye’de de hız kesmeden devam eden taksi esnafıyla UBER şoförleri arasındaki kavga, önceki gün bir UBER aracının kurşunlanması ile tavan yaptı. Taksiciler UBER’i vergisiz ve haksız kazanç elde etmekle suçlarken, taraflardan UBER ise bu hizmete sadece özel yazılımla aracılık ettiğini ve kendi sistemine bağlı olarak çalışan şoförlerin gelir vergilerini ödediğini belirtiyor. UBER şoförlerinin taksiciler tarafından bir müşteri gibi çağrılıp darp edilmesiyle başlayan ve bir UBER aracının kurşunlanması ile bambaşka bir boyuta taşınan söz konusu kavganın asıl sebebi ne? Bunu anlamak için arka plandaki rakamlara bakmak gerekiyor. Taksici-UBER tartışması kızışırken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı. İşte ilk açıklama



UBER, Türkiye’de 5 bin sürücüye ulaşınca ortalık karıştı. UBER ile taksici kavgasının arka planında pazar kaygısı var. İstanbul’da toplam plaka değeri 30 milyar, yıllık cirosu 5 milyar liraya ulaşan taksiler bu pazarda rakip istemiyor. Çünkü taksici, plaka kirası ve işletme maliyeti düşülünce para kazanmak için aylık ciroda 14 bin lirayı geçmek zorunda. Taksici-UBER tartışması kızışırken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı. UBER’i “teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari faaliyet” olarak niteleyen bakanlık yetkilileri, “Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip düzenleme gerekirse yapacağız” dedi. İşte UBER taksi ile ilgili merak edilenler....



İstanbul’da değeri yıldan yıla artan 18 bin yasal taksi plakası bulunuyor. 2011 yılında şehirdeki bir taksi plakasının piyasa değeri 875 bin lira iken, bu rakam 2017’de 6 yılda yüzde 92 artışla 1 milyon 680 bin TL’ye ulaşmış durumda. Fiyatlardaki artış uzun yıllardır sektörde yeni plaka ruhsatı verilmemesinden kaynaklanırken, Türkiye’nin en büyük kentindeki taksi plakalarının toplam değerinin de 30 milyar TL’yi aştığı görülüyor. Plakaların piyasa değeri bu derece yüksek olunca da, kira getirisi de haliyle yüksek oluyor. Plaka sahibi bugün ortalama 7 bin 500 TL’den taksi plakasını işletilmek üzere başkasına kiralayabiliyor.









PLAKA KİRA ARTIŞI % 15’LE ENFLASYONU SOLLADI



Geçen yıl kiraların 6 bin 500 lira olduğu göz önüne alındığında ise, plaka kiralarında yüzde 15’le bir yıllık artışın enflasyon oranını geçtiği net şekilde görülüyor. Sonuçta, taksi plakası yatırımının aynı değerde bir emlak yatırımından çok daha fazla getiri sağladığı ortaya çıkıyor. Bir taksinin yılda ulaşabildiği azami hasılat yaklaşık 250-300 bin TL arasında. Bu da sektörün İstanbul’daki yıllık cirosunun tam 5 milyar TL’yi bulduğunu gösteriyor. Üstelik bu pazarın yasal tarafı. Korsanları hesaba katmadan bile sektör kendi başına bir dev. Hesabın alt kalemlerinde ise detaylar daha çarpıcı hale geliyor. Taksici esnafının verdiği bilgilere dayanarak yaptığımız ortalama hesaplara göre, İstanbul’da bir taksinin ortalama günlük hasılatı 750 TL’yi bulurken, bu rakamın yüzde 40’ı plaka sahibine kalıyor. Kalan tutarın yüzde 20’si yakıta harcanırken, geriye kalanın da 2 taksi şoförü arasında paylaşıldığı belirtiliyor. Rakamlar her taksi için farklılık gösterebilir. Daha az kazanan olabildiği gibi, daha çok kazanan da muhakkak vardır. Fakat İstanbul’da böylesine büyük pazar varken, UBER gibi dünya devi şirketlerin pazardan pay almak için Türkiye’de üs kurmak istemesi ve bunun çatışmaya neden olması kaçınılmaz görünüyor.



BİR TAKSİ PLAKASI 1.7 MİLYON TL’YE YAKLAŞTI (Bin TL)

2011 875

2012 1.200

2013 1.220

2014 1.625

2015 1.670

2016 1.630

2017 1.680



AYLIK YAKIT MALİYETİ 4.500 TL’Yİ BULUYOR



İki vardiya taksi işletildiğinde plaka sahibinin eline hasılattan aylık ortalama 7 bin 500 TL geçiyor. Yılda bu rakam 90 bin TL’yi buluyor. Yani 1.6 milyon TL’lik plaka sahibine giderler hariç yılda en az 90 bin TL bırakıyor. Ortalama yakıt maliyeti 4 bin 500 TL’yi buluyor. Buna, araç sigortası için 500 lira, çalışan taksici sigortası için bin lira ve araç bakımı için de 500 TL eklendiğinde, bir taksiye harcanan tutar ayda 6 bin 500 TL oluyor. Bu hesaba göre, bir taksi şoförünün gelir elde etmesi için aylık cirosunun 14 bin lirayı geçmesi gerekiyor.



UBER şirketi ile İstanbul’da taksiciler arasında yaşanan tartışmanın ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı devreye girdi. Mevzuatta, UBER uygulamasının yeri olmadığını belirten bakanlık yetkileri, “İlk kez böyle bir sorun ile karşılaşıyoruz. Bakanlığımız açısından baktığımızda ‘teşebbüs hürriyeti’ var ancak hızlı şekilde konuyu gözden geçireceğiz ve bir düzenleme yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi. Taksiciler, dünyada pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de faaliyet gösteren şirketin vergisiz çalıştığını ve haksız kazanca yol açtığını savunuyor. UBER ise hizmete sadece özel yazılımla aracılık ettiğini ve kendi sistemine bağlı çalışan şoförlerin gelir vergisi ödediğini belirtiyor.



Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre UBER uygulamasını “teşebbüs hürriyeti çerçevesinde ticari bir faaliyet” olarak değerlendiren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, “Bugüne kadar böyle bir sorunla karşılaşmadık. Hem yerel yönetimlerin hem bizim alanımız. Hızlı bir şekilde konuyu inceleyip değerlendirmemizi tamamlayacağız. Düzenleme yapmamız gerekirse yapacağız” diye konuştu. Gerekli izinlerin Ulaştırma ve İçişleri bakanlıklarından alındığını kaydeden yetkililer ise, “Aynı zamanda ticari taksilerde de bir tahdit var. Belediye demiş ki ‘İstanbul’da ticari taksi sayısını şu kadar tutacağım. Bu taksiler de şu kadar katılım payı verecek. Ayrıca T plaka alacaksın’. Ancak bu araçlar ticari taksi sayılmıyor ve T plakaları yok” dedi.



‘SADECE D2 BELGESİ VERİYORUZ’



Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, “Biz sadece aracın standartlara uygunluğuna bakıyoruz. Standartları taşıyana D2 belgesi veriyoruz” dedi.



‘SARI TAKSİNİN UBER’E KAYITLI OLMASINA KARŞI DEĞİLİZ’



UBER’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da şirketin sistemine kayıtlı yaklaşık 5 bin sürücü bulunuyor. Bunların 3 bini, ‘XL’ olarak tanımlanan ve müşterilerin çoğunlukla tercih sebebi olan 10 kişilik oturma kapasitesine sahip siyah renkli minibüsler ile taşımacılık yapıyor. İşin ilginç kısmı ise, geriye kalan 2 bin UBER sürücüsünün sarı taksilerde çalışıyor olması. Konu ile ilgili Habertürk’e konuşan taksi plakası piyasasının sayılı şirketlerinden Kale Ticaret’in yetkilileri, “Sarı taksilerde çalışan şoförlerin UBER ya da benzeri uygulamalara kayıtlı olmasına karşı değiliz. Siyah minibüsler ile taksi plakası olmadan taşımacılık yapanlara karşıyız” dedi.



Uber 83 ülkede 632 şehirde faaliyette.



50 milyon kullanıcısı olan şirkete dünyada kayıtlı 7 milyon sürücü var. (Digital Marketing Ramblings)



Uber'in İstanbul'da kayıtlı 5 bin sürücüsü var.



Şirketin yaklaşık piyasa değeri 50 milyar dolar.



İstanbul’da kayıtlı 18 bin taksi plakası bulunuyor.







Yasal taksi sayısı: 18 bin

Taksi cirosu (Günlük): 750 TL

Taksi cirosu (Yıllık): 250 bin TL

BİR TAKSİDEN KİM NE KAZANIYOR

2 Soför: 300 TL

Plaka Sahibi: 300 TL

Yakıt: 150 TL

BİR TAKSİNİN AYLIK İŞLETME MALİYETİ (Bin TL)

Yakıt 4500 Araç sigortası 500 Çalısan 2 taksici sigorta 1000 Bakım 500 Toplam 6500

Bir taksinin aylık en büyük giderini yakıt olusturuyor. Ortalama yakıt maliyeti 4 bin 500 TL'yi buluyor. Sigorta, kasko, bakım derken araç için ayda 6 bin 500 TL harcanıyor.

‘OLAYLARI GERÇEKLEŞTİRENLER TAKSİCİLER DEĞİL, KASIT VAR’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksici esnafının UBER’e açtığı davayı hatırlatarak yaşananların bir algı operasyonu olduğunu söyledi. Aksu, “Darp olaylarını ve son olarak kurşunlama eylemini gerçekleştirenler taksiciler değil. UBER, kasıtlı olarak bu gerginlikleri kendi yarattırıyor” dedi.



LONDRA’DA ÇALIŞMA LİSANSI YENİLENMEDİ



İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek UBER duruşması öncesinde, “Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz” açıklamasını yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akıllara diğer ülkelerdeki UBER protestolarını getirdi. İngiltere’nin Başkenti Londra ile özdeşleşen siyah taksiler şehirde sık sık UBER’e karşı gösteri düzenleyor. İngiliz taksiciler son olarak ocak ayında London Bridge Köprüsü’nü trafiğe kapayarak tepkilerini gösterdi. Londra’da çalışma lisansı yenilenmeyen UBER’in şehirdeki faaliyetlerinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Kurumsal şirket sorumluluklarını yerine getirmediği, sürücülerinin güvenlik soruşturmalarının yerine getirilmediği, bu nedenle de potansiyel kamu güvenliği sorunları ortaya çıkması nedeniyle lisansı yenilenmeyen Uber'in açtığı dava ise halen sürüyor.







Mayıs 2017’de Fransa’nın başkenti Paris’te, taksicilerin düzenlediği 6 saatlik eylem nedeniyle kentte uzun süreli trafik tıkanıklığı yaşanmıştı. İspanya’nın başkenti Madrid’de de Kasım 2017’de yapılan eylemde taksiciler ile polis arasında çatışma yaşanmıştı.



AVRUPA ADALET DİVANI’NA GÖRE BİR ‘TAKSİ’ ŞİRKETİ



Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre Avrupa Birliği’nin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı, aralık ayında aldığı karar ile kendini bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan UBER’in, ulaşım hizmeti sağlayan firma olduğuna hükmetti. Lüksemburg’daki mahkemenin söz konusu kararı sonrasında UBER, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki taksilerin tabi olduğu yasalara göre hizmet vermek zorunda kalacak. Avrupa Adalet Divanı’nın gerekçeli açıklamasında ise, “UBER’in profesyonel olmayan sürücüler aracılığıyla bireylerin buluşmasını sağlayan hizmeti, taşımacılık alanına girmektedir” denildi.



Yunanistan’ın başkenti Atina’da geçen hafta gerçekleştirilen gösteride, Yunan taksiciler UBER araçlarına saldırırken, eyleme katılmayan meslektaşlarına da tepki gösterdiler.



SÜRÜCÜ VERGİ ÖDÜYOR AMA UBER XL İÇİN ÖDEMİYOR



Uygulama üzerinden taksicilik hizmetine aracılık eden ABD merkezli UBER, bugün değeri 50 milyar doları bulan dev bir teknoloji şirketi. 83 ülkede ve 647 şehirde çalışan UBER, Türkiye’de 2014 yılından bu yana 5 bin şoför sayısına ulaştı. Bunların 2 bini sarı taksi şoförü olarak çalışırken, 3 bini ise müşterilerinin çoğunlukla tercih ettiği ‘XL’ olarak adlandırılan vIp minibüsler ile taşımacılık yapıyor. Sisteme dahil olan minübüs sahipleri belediye ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan yetki belgeleri ile faaliyetlerini sürdürürken, kurdukları turizm şirketleri üzerinden ise gelir vergilerini ödüyor. Fakat, ‘XL’ araçlardan yüzde 20 oranında komisyon alan UBER, bu tutarı Türkiye’deki şirketi üzerinden almadığı için herhangi bir gelir gösteremediğinden komisyonun vergisini ödemiyor. İşte tüm sorunların kaynağı da burada yatıyor. UBER, sisteme dahil ettiği araçlara ve sürücülere belirli standartları şart koşuyor.



UBER’DE AYLIK GELİR 5 BİN TL’Yİ BULUYOR



Talep yüksek olunca, İstanbul özelinde her geçen gün UBER’in araç ve sürücü sayısı artıyor. Taksici esnafı yaptıkları milyon liralık plaka yatırımına karşın UBER’in elini kolunu sallaya sallaya kendilerine rakip olması hoş karşılanmıyor. İşin haksız rekabet boyutunun haricinde, taksilerde ciroların düşmesi ve kendilerinden öğrendiğimiz kadarıyla aylık 5 bin TL’ye yaklaşan gelirleri ile UBER sürücüleri taksicilerin hedefi haline gelmiş durumda. Soruna, yasal zeminde çözüm getirilmediği takdirde taksiciler ile UBER sürücüleri arasında kavganın sonu gelmeyecek.



UBER: ÖNCELİĞİMİZ TÜRKİYE’DEKİ SÜRÜCÜ ORTAKLARIMIZA YARDIM



Son dönemde sürücülerine yönelik saldırılar artan UBER’in ABD’deki merkezinden yapılan açıklamada, “Önceliğimiz bu zor zamanlarda UBER sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır. Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için taksi ürünümüz mevcut. Türkiye’de taksicilerin UBER’in teknolojisinden faydalandığı bu işbirliğinin çok büyük bir potansiyeli olduğu inancındayız” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, UBER’in bulunduğu her ülkenin vergi düzenlemelerine uyduğu belirtildi.



UBER NEDİR?



Uber, Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası bir ulaşım şebekesi şirketidir. Mobil uygulaması ile hizmet sunan Uber, günümüzde 60'tan fazla ülkede hizmet vermektedir.



2009 yılında kurulan Uber şirketinin sermayesi, 2015 başlarında toplam 2.8 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. Mobil işletim sistemlerinin uygulama marketlerinde yer alan Uber uygulaması ile birlikte yolcular



Yolcular, akıllı telefonları üzerinde yer alan Uber uygulaması ile ilk olarak gidecekleri yeri harita üzerinden işaretleyerek bir Uber aracı çağırır. Ardından gelen Uber aracı, yolcuyu araç çağırırken belirttiği konuma götürür.



UBER NASIL KULLANILIR?



Uber uygulamasını kullanmak için ilk olarak uygulama marketinden Uber uygulamasını akılllı telefona indirmek gerekmektedir. Ardından uygulamaya telefon numarasıyla veya e-posta adresi ile kayıt olmak gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Uber uygulamasının ana ekranı açılmaktadır.



Ana ekranda bulunan haritadan bir konum seçerek veya arama kutucuğuna gidilecek yer yazılarak bir Uber aracı çağırılmaktadır. Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir.



Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.



Ödeme yöntemi olarak da yolculuk sonunda nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yolculuk sırasında ödeme yönteminizi değiştirmek için uygulama ekranınızı yukarı doğru kaydırın. Menü'deki Ödemeler öğesini açmak için kart numaranızın son 4 hanesine dokunun. Ödemeler'de Uber hesabınızla önceden ilişkilendirdiğiniz farklı bir ödeme yöntemi seçebilir ya da yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.



BER TAKSİ FİYATLARI

Uber'de klasik taksi fiyatlandırması şu şekilde;

Baz Ücret TRY4.00 + Dakika Başına TRY0.39 veya KM Başına TRY2.50

Minimum Ücret TRY10.00 TRY5.00 UberXL araç fiyatlandırması şu şekilde; Baz Ücret TRY4.00 + Dakika Başına TRY0.20 + KM Başına TRY2.20 Minimum Ücret TRY13.00 İptal Ücreti TRY13.00 İptal Ücreti

UBER TÜRKİYE'DE NEREDEYSE YASAKLANDI

Türkiye'de Uber kullanmak bir anlamda yasaklandı. Peki Uber Türkiye'de neden yasaklanıyor? Uygulamadan en çok şikayetçi olan taksiciler. Uber sisteminin Türkiye'de vergi ödemediği, bunun da haksız kazanç olduğu dile getiriliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uber uygulamaaının hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor."