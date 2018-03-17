Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Üç aylar pazartesi başlıyor

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart’ta da Regaip Kandili idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların ‘mana mevsimi’ olduğunun altını çizdi. Allah’ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.

Bodur, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hadislerinde “üç aylar” diye bir tanımın olmadığını fakat Hazreti Peygamber hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti: Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur’an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, tövbe etme gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siviller Afrin´den kaçıyor

Siviller Afrin´den kaçıyor

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Hangi hakem hangi takımı tutuyor?

Dünyanın en garip canlıları şaşkına çevirdi

Dünyanın en garip canlıları şaşkına çevirdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

30 yıl önce bugün Saddam Halepçe Katliamı'nın emrini verdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA