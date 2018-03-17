Üç aylar pazartesi başlıyor

Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart’ta da Regaip Kandili idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların ‘mana mevsimi’ olduğunun altını çizdi. Allah’ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.

Bodur, Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Peygamber’in hadislerinde “üç aylar” diye bir tanımın olmadığını fakat Hazreti Peygamber hayatında recep, şaban ve ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti: Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur’an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, tövbe etme gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için.