Üç mülkiye müfettişi tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.
- AA
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 4 eski mülkiye müfettişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, şüphelilerden Ferda İ, Sami P. ve Tahsin A'nın tutuklanmasına karar verirken, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
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