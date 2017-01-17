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Üç mülkiye müfettişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye oluşumuna yönelik soruşturma kapsamında, 3 mülkiye müfettişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gözaltına alınan 4 eski mülkiye müfettişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren 4 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Ferda İ, Sami P. ve Tahsin A'nın tutuklanmasına karar verirken, bir kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

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