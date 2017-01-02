Üç ülkenin liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleriyle görüştü. Üç lider terör saldırısını kınadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.
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