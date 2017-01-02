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Üç ülkenin liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ürdün, Filistin ve Yunanistan liderleriyle görüştü. Üç lider terör saldırısını kınadı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.

 

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