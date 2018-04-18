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Uçağın tespit ettiği Afgan kaçaklar botla yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik uçağı, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenleri tespit etti. Sahil Güvenlik botu, 22'si çocuk 36 kaçak göçmeni yakaladı.

  • İHA
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Düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdüren Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesinde 36 kaçak göçmen yakaladı. Gece saat 02.10’da devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, Kadırga Burnu doğusunda denize açılan bir bot olduğunu tespit etti. Bunun üzerine göçmen grubunun yakalanması için Sahil Güvenlik botu görevlendirilerek, Behramkale Jandarma Karakol Komutanlığına bilgi verildi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu bot önü kesilerek yakalandı. O anlar ise ekiplerce görüntülendi. Lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 22'si çocuk, 6'sı kadın, 8'i erkek toplam 36 kaçak göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından sahilde tespit edilen 2 kaçak göçmen de yakalandı.

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