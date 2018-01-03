Uçak kazalarında ölme ihtimali: 7.3 milyonda 1

1996 yılında havacılık kazaları ve güvenlik konularında güvenilir bilgiler vermek üzere Hollanda’da bağımsız bir kuruluş olarak faaliyete başlayan Aviation Safety Network (Havacılık Güvenliği Ağı), 2017 yılında havacılık alanında yaşanan kazaları derledi. Kuruluşun hazırladığı rapora göre 2017 yılı ticari havacılık için şimdiye kadarki en güvenli yıl oldu. 2016 yılını rekor kaza ile kapatan havacılık sektöründe 2017 rakamları yüzleri güldürdü. İş jetleri ve Genel Havacılık uçuşlarının dahil edilmediği istatistiklere göre, 2005 yılı 1015 ölümle havacılık tarihine kara bir yıl olarak geçerken, 2016 yılında 17 ticari kazada toplam 258 kişi hayatını kaybetti. 2017 yılında ise 14 ticari kazada sadece 59 can kaybı yaşandı.

KALICI DÜŞÜŞ YAŞANDI

En güvenli yıl olan 2017, bu istatistikle havacılık tarihinin mucize yılı oldu. Dünya çapında yaklaşık 36 milyon 800 bin uçuş trafiği değerlendirildiğinde, 7 milyon 360 bin uçuş başına bir ölümcül kaza oranı ortaya çıktı. Aviation Safety Network Başkanı Harro Ranter, “1997 yılından bu yana, uluslararası havacılık organizasyonlarının devam eden emniyet odaklı çabaları sayesinde ortalama kaza sayısı istikrarlı ve kalıcı bir düşüş gösterdi. ICAO, IATA, Uçuş Emniyeti Vakfı ve havacılık endüstrisi kuruluşlarının çabaları sayesinde bu başarı grafiği gerçekleşti’’ diye konuştu. (Akşam)