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Uçakta rahatsızlanan yolcuya Bakan Kaya müdahale etti

Ankara'dan İstanbul'a gitmekte olan uçakta rahatsızlanan yolcuya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya müdahalede bulundu.

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Ankara'dan İstanbul'a giden 21:30 uçağında bir yolcu aniden fenalaştı. İsmi açıklanmayan yolcunun fenalaşmasının ardından uçakta bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya doktor olarak ilk müdahalede bulundu.

Yolcunun müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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