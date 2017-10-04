Uçan Kale A400M Cumhurnaşkanı'ndan önce İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta Irak ve Suriye konularını görüşmek üzere yarın İran'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel ekipmanları ve özel güvenlik birimlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı Tahran'daki Mahrabad Havalimanı'na iniş yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri'nın uçan kalelerı olarak da tabir edilen A400M uçağı kargo bölümünde bir seferde 116 asker/paraşütçü komando veya 66 sedye ve 25 sıhhi personel ile bir NH-90, bir CH-47 Chinook helikopteri, iki AH-62 Apache veya iki Tiger taaruz helikopteri ya da bir AS-532 Cougar genel maksat helikopteri yada bir M270 MLRS lançeri ile afet amaçlı bir kurtarma botu, 6 metre boyunda konteynırlı yarı-mafsallı kamyon, mobil vinç gibi büyük kaldırma araçları taşıyabiliyor.