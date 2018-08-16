Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2018 MEB öğretmen atama tercihleri nasıl olacak? 2018 ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları MEB tarafından ne zaman açıklanacak? Binlerce öğretmen adayının başvuruda bulunduğu 2018 ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları için geri sayım başladı. 5 bin ücretli öğretmenin ataması için yapılan sözlü mülakatlar, 11- 14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Sonuçların açıklanması ardından atama tercihleri için süreç başlayacak. MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenlik başvurularıyla ilgili takvimi yayımlamıştı. Takvime göre, 5 bin ücretli öğretmen alımı için yapılan sözlü mülakatları 14 Ağustos Salı günü sona erdi. İşte Ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları ile ilgili MEB'ten yayımlanan sonuç takvim

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 iş takvimine göre ücretli öğretmenlik mülakat sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak. 17-28 Ağustos'ta alınacak itirazlar, 31 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. 4-7 Eylül tarihlerinde atama tercihleri açıklanacak ve atama sonuçları 11 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim editörleriyle bir araya geldiği toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 bin öğretmen ataması yapılacağına yönelik sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, öğretmen alımıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Şu andaki yazılı metin, Ömer Dinçer’in Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili, ‘Diğer alanlarda iki yıl, öğretmenlikte bir yıl geçerlidir’ diye bir yönetmelik değişikliği var. Cari mevzuat bir yıl gösteriyor. Bu arada bununla ilgili bir kanun çıkması gerekiyor. Yani ben şu anda haftaya alamıyorum. Ne bileyim, ağustosun sonunda, eylülün başında alamıyorum. Meclis’in açılması gerekiyor. Dolayısıyla takvim bununla ilgili bir şey.

Ücretli Öğretmenlik Nedir, Kimler Başvuru Yapabilir?



Günümüz şartlarında üniversiteden mezun olduktan sonra hemen iş bulabilmek çok kolay değil. Ücretli öğretmenlik iş bulma konusunda sıkıntı yaşayan öğretmen adayları için alternatif bir yol olabiliyor. Hem maaş yönünden hem de çalışma saatleri yönünden ücretli öğretmenliği tam zamanlı bir iş olarak düşünmek yanlış olur. Maaş ve çalışma saatleri konusu net değildir. Bu ücretli öğretmenlik yaptığınız okula göre değişecektir. Tam zamanlı gibi olmasa da sigorta işlemleriniz ücretli öğretmenliğiniz boyunca yapılacaktır. Ancak sigorta girişleri de yine part time olarak yapılmaktadır.



Ücretli öğretmenlik, il ve ilçelerde öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan bir sistem. Kadrolu öğretmenin her hangi bir sorundan dolayı izinde olma sürecinde bu öğretmenler yerine ücretli öğretmen görevlendirmesi yapılır. Kadrolu öğretmenlerin işlerinin başına dönmesi ile ücretli öğretmenlik görevi yapan kişinin görevi sona erecektir. Bu nedenle ücretli öğretmenin bir sene boyunca sürekli aynı yerde çalışabilme gibi bir durumu olmayabilir. Çalışma süresi kısa da uzun da olabilir.



İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri genelde eğitim dönemleri başında ücretli öğretmenlik başvurularını kabul ederler ve ilçelerindeki okullarda öğretmen açığı olması durumunda bu başvurulardan ücretli öğretmen görevlendirmesi yaparlar.



Ücret konusunda sizi çok tatmin edecek bir miktar olmayacaktır. Ama yine de iş arayan kişiler için para kazanmak için bir seçenek olabilir. Alacağınız ücret girdiğiniz ders saatine göre değişecektir. 2017 yılı için bir ders saatlik ders ücreti 12, 26 TL’dir. Bir ay içerisinde girdiğiniz ders saati sayısını bu miktarla çarparak aylık ücretinizi hesaplayabilirsiniz. Ders saati ücretli olarak çalışmanızdan dolayı tatillerde size ödeme yapılmayacaktır ve aynı şekilde sigorta ödemelerinizde tatil döneminde yapılmaz.



Herkes Başvuru Yapabilir Mi?



Ücretli öğretmenlik görevlendirmeleri için yapılan değerlendirmelerde, ilk öncelikli Eğitim Fakültesi mezunlarına verilmektedir. Daha sonra sırasıyla Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu olup formasyon belgesi olanlar, Fen- Edebiyat Fakültesi mezunu formasyon belgesi olmayanlar, diğer fakültelerin mezunları ücretli öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu nedenle başvuru yapmak için formasyon belgenizin olması şart değildir. Ancak olması size avantaj sağlayacaktır. Hatta bazı ilçelerde henüz mezun olmamış öğretmen adayları da ücretli öğretmenlik yapabilmektedir. Bu başvuru yaptığınız ilçenin açıkladığı şartlara göre değişebilir.



Ücretli Öğretmenlik Kalkacak Mı?



Milli Eğitim Bakanlığı’nın getirdiği sözleşmeli öğretmenlik modeli ile ücretli öğretmenliğin kaldırılması da amaçlanıyor. Sözleşmeli öğretmenlik şartları nedeni ile ücretli öğretmen alımları azalsa da şu an için kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil. İlçeler 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için duyurulara çıkmaya başladı. Önümüzdeki senelerde nasıl bir süreç oluşur bu bilinmez.