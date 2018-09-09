Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

400 metrelik uçurumdan yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti

ARTVİN'de kontrolden çıkıp, 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonun sürücüsü Serkan Şentürk (43), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, sabah saatlerinde, Taşlıca köyünde meydana geldi. Serkan Şentürk yönetimindeki plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, 400 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Cam seyir terasından kazayı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Uçurumdan aşağı inen ekipler, Serkan Şentürk'ün cansız bedenine ulaştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

star.com.tr sıcak bölgede: İdlib’den aktarıyoruz

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Fazla tüketildiğinde ölüme yol açan yiyecekler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA