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Ufuk’u arama çalışmaları sırasında bulunan 2 çukurda inceleme yapıldı

Hatay'da Amanos Dağları eteklerinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan aramalar neticesinde henüz bir sonuca ulaşılamadı.

  • İHA
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Hatay'ın Hassa ilçesinde 7 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Eğitimli köpekler ile insansız hava aracının da destek verdiği arama çalışmalarında ekipler, Tatar'ın kaybolduğu yere yaklaşık 4 kilometrelik mesafedeki Bademli Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yeni kazıldığı düşünülen birbirine yakın mesafede 2 çukur tespit etti. Çukurların bulunduğu alan ve çevresinde köpeklerle yapılan aramalarda bir sonuç alınamadı.

Komando ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, bugüne kadar yaklaşık 50 kilometrelik alanın tarandığı belirtildi.

 

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