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Uğur Işılak'ın acı günü

Sanatçı Uğur Işılak, hayatını kaybeden kuzeninin cenaze töreninde hazır bulundu...

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiyesi olarak görev yapan Uğur Işılak'ın kuzeni Ersin Ünver, eğitim sırasında geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 

Ailesinin ve sevdiklerinin yasa boulduğu cenaze töreninde, sanatçı Uğur Işılak da hazır bulundu. 

Işılak'ın üzüntüsü, kameralara yansıdı. 

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