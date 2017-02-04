Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'dan, Erdoğan’a tebrik mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

  • AA
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 1
  • 0
x

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sayfasından yapılan açıklamada Poroşenko, Ukrayna ile Türkiye arasında halkların sağlam dostluk ilişkilerinin yüzyıllar öncesine dayandığını vurguladı. Poroşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmasına çok değer verdiklerini ifade etti.

Son yıllarda iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin, kişisel çabalar ve siyasi irade sayesinde stratejik bir boyut ve derinlik elde ettiğine dikkati çeken Poroşenko, “Türkiye uygulamada, uluslararası temel hukuk kurallarına bağlılığını ve Ukrayna ile olan dayanışmasını, Rusya’nın Kırım’ı işgalini ve Ukrayna’nın egemenliği altındaki topraklarının bir kısmını ilhak etme girişimini kınayarak göstermiştir. Bu bağlamda, Karadeniz’de ve bölgede barışın tesis edilmesinin Ukrayna ve Türkiye’nin ortak hayati bir görevi olduğunu vurgulamak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişiklerinde ticari ve ekonomik alanlarda işbirliğinin önemli bir yer edindiğini kaydeden Poroşenko, serbest ticaret anlaşmasının imzalanması ile bu işbirliğinin daha da ileriye taşınacağına işaret etti. Karşılıklı güven ve tecrübelere dayanarak savunma sanayi alanında önemli projeler gerçekleştirildiğini belirten Poroşenko, Türk iş adamlarının faaliyetleri için uygun koşulların geliştirilmesine devam edileceğini bildirdi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
DEAŞ Karargahı böyle imha edildi

DEAŞ Karargahı böyle imha edildi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

Cumhurbaşkanı o çocukla özel olarak ilgilendi

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

142 yıllık matbaa makinesini işyerinde sergiliyor

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

2017'nin en iyi arabaları Washington Auto Show'da tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA