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Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, 30 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ankara'da temaslarda bulunacak olan Klimkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte Türkiye-Ukrayna 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına başkanlık edecek.

Türkiye-Ukrayna Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin alt komisyonu niteliğindeki Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısı sırasında ikili ilişkileri geliştirme ve farklı alanlardaki işbirliğini pekiştirme konuları ele alınacak.

Toplantının gündeminde Ukrayna'nın doğusunda çatışmaların yaşandığı Donbass bölgesindeki son durumun yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası sorunlar da yer alacak.

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