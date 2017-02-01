Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar şiddetlendi çok sayıda ölü var

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Avdeyevka kentinde güvenlik güçleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, son birkaç gündür çok sayıda can kaybı yaşandığını belirterek, "Bölgedeki insani durum keskin bir şekilde kötüleşti, bundan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Birçok sivilin, dışarıda hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düştüğü bir ortamda ısıtmasız, elektriksiz ve susuz kaldığına işaret eden Johnson, Minsk antlaşmalarının hükümleri doğrultusunda ilk önceliğin, güvenlik ve sürekli bir ateşkesin sağlanması olduğuna dikkati çekti.

İngiltere'nin, egemenliği ve toprak bütünlüğünü tamamıyla desteklediği Ukrayna'nın yanında durmaya devam ettiğine vurgu yapan Johnson, şunları kaydetti:

"Tüm tarafları, çatışmalara son vermeye, savunmasız kişilere destek olmaya ve hayati hizmetlerin mühim onarımlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya çağırıyorum. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Minsk Antlaşması'ndaki yükümlülükler yerine getirilene kadar kaldırılamaz."

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Donetsk bölgesindeki Avdeyevka kentinde yoğunlaşan çatışmalarda 3 Ukrayna askeri ölürken, 24 asker yaralanmıştı. Çatışmalarda ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.