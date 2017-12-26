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Ukrayna'dan gelen TIR'da 2 ton asitanhidrit ele geçirildi

Zonguldak Limanı'nda bir TIR'da yapılan aramada 2 ton asitanhidrit ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin uyuşturucu yapımında kullanıldığı öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yapılan Ukrayna'dan limana gelen Ro-Ro gemisindeki M.K.'nın kullandığı tırda yapılan aramada 2 ton asitanhidrit ele geçirildi. Olayda sürücü M.K. gözaltına alındı. M.K.'nın sorguya alınmasının ardından İstanbul'da tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında E.A., M.Ç. ve M.Ç., İ.A. ve H.S. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Ele geçirilen asitanhidritin uyuşturucu yapımında kullanıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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