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Ukraynalı gelin İslamiyeti seçti

Ukrayna uyruklu İnna Bezborodova, tatilde tanıştığı Alican Pulat ile evlendikten sonra İslamiyeti seçti.

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Ukrayna uyruklu İnna Bezborodova, tatilde tanıştığı Alican Pulat ile evlendikten sonra İslamiyeti seçti.

Tatil için geldiği Muğla'da Alican Pulat ile tanışarak evlenen İnna Bezborodova (26), Ereğli İlçe Müftülüğüne başvurarak, Müslüman olmak istediğini söyledi.

Bezborodova, müftülükte düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Recai Albayrak, Bezborodova'ya İslam dinini anlatarak, Kur'an-ı Kerim meali, İslam ilmihali, Peygamberin hayatı ve Hadis kartelası hediye etti.

Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Müftülüğe İslamiyeti seçmek için müracaat eden İnna Bezborodova'nın Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

 

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