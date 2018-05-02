Ukraynalı “Vilkha” testleri geçti sıra seri üretimde
Ukrayna savunma sanayii firmaları tarafından geliştirilen güdümlü Vilkha roketi kabul testlerini tamamladı.
Ukrayna'nın savunma sanayii alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ukrayna savunma sanayi şirketleri ile Luch mühendislik bürosu tarafından geliştirilen güdümlü Vilkha roketi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko’nun katılımıyla gerçekleştirilen kabul testlerini başarıyla geçti.
Poroshenko yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği döneminden beri hizmette olan roket sistemlerine göre 10 kat daha verimli olan “Vilkha”nın seri üretiminin bu yıl içinde başlayacağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edileceğini belirtti.
300 milimetrelik “Vilkha” INS/GPS Güdüm Sistemi sayesinde 90 kilometre mesafeye kadar kritik nokta hedeflerini yoğun ve etkili biçimde ateş altına alabiliyor.
(Defenceandtechnology)
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