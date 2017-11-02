Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybıha'dan Karabük ziyareti

Karabük Üniversitesi tarafından (KBÜ) yarın yapılacak "Türkiye-Ukrayna Diplomatik İlişkilerinde 25. Yıl Sempozyumu"na katılmak üzere şehre gelen Sybiha'yı, Vali Vekili Osman Yenidoğan karşıladı.

Sybıha, ziyarette yaptığı açıklamada, Karabük'e ilk defa geldiğini söyledi.

Ukrayna ve Türkiye arasında var olan stratejik ortaklık boyutunun yanında bir de bölgesel işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade eden Sybiha, "Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız. Buraya gelirken manzaralara baktım, aslında Ukrayna'ya benzettim. Çok benzer manzaralar var. Komşu olmaktan ziyade ortak tarihimiz ve ortak kültürümüz var. Dolayısıyla komşu olarak bundan sonra ortak ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir alanımız var. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev ziyareti de çok önemliydi. Bu ziyaret çerçevesinde 9 farklı belge imzalandı. Bu da işbirliğimize yeni ivme kazandıracak." dedi.

"Türkler, Ukrayna'yı çok sever"

Özel anlaşma imzalandığını ve karşılıklı olarak seyahatlerin bundan sonra pasaportlara gerek kalmadan, sadece kimlik kartlarıyla yapılabileceğini aktaran Sybıha, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda turistik açıdan Türkiye, Ukrayna için 1 numara destinasyon olarak kalıyor. Geçen yıl Ukrayna'dan, Türkiye'ye 1 milyondan fazla turist geldi, rekor kırdık. Bu yıl yeni rekorları bekliyorum, yüzde 20, yüzde 30 daha fazla turist gelmesini bekliyorum. Aynı zamanda Türkler de Ukrayna'yı çok severler, bizler de Türkleri çok severiz. İki ülke arasında hem havayolları, hem de deniz yolları gelişmiş, her iki taraftan da ulaşım mümkün. Türkiye'den, Ukrayna'ya da turist sayısı yüzde 25 oranında artış gösterdi, mesafe olarak da aslında çok yakınız. Ankara ile Kiev arasındaki mesafeye bakacak olursak uçakla sadece 1,5 saat gibi bir zaman alıyor. Ankara'dan, Karabük'e gelmek kadar bir zaman alıyor. Devamlı Türkiye ile dayanışma içerisindeyiz, bu sadece ikili ilişkilerde değil, uluslararası platformlarda da her zaman yanındayız."

Vali Vekili Yenidoğan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin son 15 yıldır özellikle üzerinde durduğu konunun istikrar olduğunu vurguladı.

Yeni dünya düzeni içerisinde dışarıya açılmanın ve dış dünyaya açılmak için yeni ilişkiler geliştirmenin önemli olduğuna dikkati çeken Yenidoğan, şunları kaydetti:

"Bu yapının temel etkenlerinden biri dinamik bir sanayi toplumu. Ülkemiz ticari anlamda Türk özel sektörünün dinamik yapısını kullanmaya çalıştık. Dış ilişkiler anlamında Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Başkanımız sayın Binali Yıldırım ve bakanlar düzeyinde dış ilişkileri geliştirmek adına ciddi girişimler gerçekleştirildi. Ukrayna'daki dostlarımızın ülkemizi turizmde önceki yıllara oranla yüzde 40 gibi bir artışla cevap vermesi, ülkemizdeki istikrarı onların gördüğünü gösteriyor.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybıha, Karabük Şeref Defterini de imzaladı.