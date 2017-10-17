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Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti

Ukrayna'nın doğusunda meydana gelen çatışmalarda 2 Ukraynalı asker hayatını kaybetti.

  • İHA
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Anti terör operasyonları merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı güçlerle, ordu birlikleri arasında meydana gelen çatışmalarda 2 asker hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada ayrılıkçı güçlerin yürürlükte olan ateşkesi 36 kez ihlal ettikleri kaydedilirken, ordu birliklerinin ateşe karşılık verdikleri bildirildi. Ukrayna'nın doğusunda Nisan ayında başlayan çatışmalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre 10 bine yakın insan hayatını kaybetmiş, 2 milyona yakın Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

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