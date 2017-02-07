Sputnik'in haberine göre Gürcistan Başbakanı ve Odessa Valisi Mihail Saakaşvili, Avrupa’nın kıtayı ‘barbar Ruslar’dan koruyan Ukraynalılara ‘borçlu’ olduğunu savundu. Bununla yetinmeyen Saakaşvili, Ukrayna’nın ‘5-15 yıl içinde Avrupa’nın süper gücü’ olacağını da iddia etti

‘AVRUPA’NIN UKRAYNA OLMADAN BİR GELECEĞİ OLMAZ’

Kiev’in Avrupa’ya “Bizi yalnız bırakmayın” diyerek yalvarmak yerine “Bunu, bunu ve bunu yapmalısınız” demeye hakkı olduğunu savunan Saakaşvili’ye göre, Avrupa Birliği ve genel olarak Avrupa, Ukrayna olmadan hayatta kalamaz. İddiasını bir adım daha ileriye götüren Saakaşvili, “Avrupa’nın Ukrayna olmadan bir geleceği olmaz” diye ekledi.

Ukrayna’nın ‘ekonomik bir potansiyele sahip olduğunu’ da savunan Saakaşvili, “5-15 yıl içinde, Ukrayna, Avrupa siyasetinde lider bir oyuncu olabilir. Ondan sonra Avrupa’ya seyahat edip etmemiz bir soru olmayacak. Hatta Ukraynalılar oraya gururla gidecekler, vasıfsız işçi olarak değil” ifadelerini kullandı. Şaakaşvili, bunlarla sınır kalmayan açıklamalarını “Ukrayna’nın kaderinde Avrupa’nın süper gücü olmak var” diye sürdürdü.

‘ODESSA, GÜRCİSTAN’A ÇOK BENZİYOR’

Radyoya verdiği demecinde kaçmak zorunda kaldığı Gürcistan’ı bir dönem valilik yaptığı Odessa’ya benzeten Şaakaşvili, Kiev’i Odessa’daki mayfalara destek olmakla suçladı. Saakaşvili, “Mafya bağlantıları Odessa’dan değil Kiev’den. Tüm bu koruma şantajları, kaçakçılıklar, hukuksuz planların kaynağı Kiev” ifadelerini kullandı.