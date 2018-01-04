Ukrayna'nın yeni taktik füzesi görücüye çıktı
Ukrayna'nın yeni Grom-2 (Thunder-2) taktik füze sisteminin yerel medyada yayınlanan fotoğrafları, geliştirme sürecinin tamamlanmak üzere olduğu sinyalini verdi.
350 kilometrelik menzile sahip Grom-2 taktik balistik füzelerin geliştirilmesi için Ukrayna'nın savunma şirketleri Suudi Arabistan'dan 40 milyon Dolar yardım almıştı. Sistem, Pavlograd Kimya Tesisi ve Kharkiv Morozov Tasarım Bürosu işbirliği ile Yuzhnoye Tasarım Bürosu'nca geliştiriliyor. (C4Defence)
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