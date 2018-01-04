Ukrayna'nın yeni taktik füzesi görücüye çıktı

350 kilometrelik menzile sahip Grom-2 taktik balistik füzelerin geliştirilmesi için Ukrayna'nın savunma şirketleri Suudi Arabistan'dan 40 milyon Dolar yardım almıştı. Sistem, Pavlograd Kimya Tesisi ve Kharkiv Morozov Tasarım Bürosu işbirliği ile Yuzhnoye Tasarım Bürosu'nca geliştiriliyor. (C4Defence)