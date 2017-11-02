Son Dakika Haberleri E-gazete 2Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakan Arslan, küçük Samet'i ziyaret etti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, beyin tümörü nedeniyle tedavi gören 7 yaşındaki Samet Meltem'i ziyaret etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, beyin tümörünedeniyle Memorial Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören 7 yaşındaki Samet Meltem'i ziyaret etti.

Samet'in babası Yasin Meltem, hastanenin üzerinden her gün helikopterlerin geçtiğini ve her helikopter geçişinde oğlunun, en büyük hayalinin helikopterle dolaşmak olduğunu dile getirdiğini ifade etti.

Samet'e uzaktan kumandalı oyuncak helikopter ve Beşiktaş giydirmeli uçak maketi hediye eden Arslan, "Her ne kadar Samet'in hayalini şimdilik yerine getiremesek de bu hediyelerimizin kendisine moral olmasını diliyorum." dedi.

 

Arslan, doktorların tedavi sürecinde Samet'in helikoptere binmesini uygun bulmadığını dile getirerek, Samet'in iyileşmesinin ve doktorların onay vermesinin ardından helikopterle seyahat edeceklerini söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı

Diyarbakır’dan peş peşe F16’lar kalktı

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

3 yıl boyunca bu ağaçtan inmedi! Sebebine çok şaşıracaksınız

Photoshop değil hepsi gerçek

Photoshop değil hepsi gerçek

2018'de çıkacak en iyi otomobiller

2018'de çıkacak en iyi otomobiller

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA