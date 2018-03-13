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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: Kara kutuların çözümlenmesi çalışmaları devam ediyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın İran'da düşen özel Türk uçağına ilişkin açıklamasında, 'Kaza nedeninin belirlenmesine ilişkin kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.' denildi.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Başaran Holding'e ait özel iş jetinin İran'da düşmesiyle ilgili kaza nedeninin belirlenmesine ilişkin kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier Challenger 604 tipi özel iş jetinin, 11 Mart Pazar günü Türkiye saati ile 17.39’da İran’ın Çaharmahal - Bahtiyari eyaletindeki Kiyar ilçesine düşmesine yönelik incelemenin, Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bünyesinden 4 personel ve İranlı yetkililer tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Kaza nedeninin belirlenmesine ilişkin kara kutuların çözümlenmesi ve diğer verilerin değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Söz konusu incelemenin ardından kazanın nedenleri ortaya çıkacak ve hazırlanan ön rapor yayımlanacak. Diğer taraftan kazazedelerin naaşlarının ivedilikle ülkemize getirilmesi için Dışişleri Bakanlığımız, İran tarafıyla çalışmalar yürütmektedir." ifadelerine yer verildi.

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