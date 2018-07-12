Ülke genelinde 'Çocuklarımız Güvende Uygulaması'

Emniyet ve jandarma birimlerinden 40 bin 104 personelin katılımıyla ülke genelinde 6 bin 981 noktada "Çocuklarımız Güvende Uygulaması" yapılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim ve öğretimin sona ermesiyle tatile çıkan çocukların daha çok vakit geçirmeye başladıkları sokaklar, parklar ve tatil yörelerinde huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla "Çocuklarımız Güvende Uygulaması" gerçekleştiriliyor.

İkincisi yapılan uygulamaya, 23 bin 760'ı polis, 16 bin 344'ü jandarma olmak üzere 40 bin 104 personel katılıyor.

Uygulamada 8 bin 990 kara, bir deniz ve 2 hava aracı ile 126 dedektör köpeği kullanılıyor.

3 aşamalı denetim yapılıyor

Ekiplerce 6 bin 981 noktada gerçekleştirilen uygulama 3 aşamalı olacak şekilde planlandı.

Bu kapsamda sabah saatlerinde çocuk park ve bahçeleri ile denize kıyısı olan illerde plajlar ve çevresinde yer alan umuma açık yerler denetlendi.

Akşam saatlerinde risk analizi yapabilen personelin de bulunduğu 5'er kişilik ekiplerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, alışveriş merkezi gibi yerlerde sürdürülen uygulama, gece saatlerinde ise sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi umuma açık eğlence merkezleri ve dinlenme yerlerinde yapılacak denetlemelerle devam edecek.

Uygulama kapsamında ekiplerce şüpheli görülen kişiler, mobil tabletler aracılığıyla kimlik sorgulamasından geçiriliyor.

Denetimlerle asayiş, terör ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.