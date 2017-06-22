Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 50 bini buldu

Valiliğin kararıyla Suriyelilerin geçen haftadan bu yana ülkelerine geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, sabah saatlerinde geçiş işlemlerini yaptırıyor. Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği sınırda sıcaktan bunalıp bayılanlara sağlık görevlileri tarafından müdahale ediliyor. Sıcak havaya rağmen sınır kapısında yoğunluk oluşturan ve zaman zaman izdihama yol açan Suriyeliler'den yaşlı, hamile ve hastaların geçişlerine öncelik tanınıyor.

BİR KISMI GERİ DÖNMEYECEK

Güvenlik güçleri ise, işlemlerin hızlı yapılması için Suriyelileri gruplar halinde yönlendirip izdihamı önlüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptırarak Suriye'ye geçenlerin sayısının ise 50 bine ulaştığı, bunlardan bazılarının, kendilerine verilen geçici kimlik kartlarını bırakıp bayram sonrasında Türkiye'ye dönmeyeceklerini bildirdikleri belirtildi.