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Bursa’da 150 öğrenci hastanelik oldu

Bursa’da yurtta yedikleri akşam yemeğinin ardından rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelere kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı. Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

 

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