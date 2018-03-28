Bursa’da 150 öğrenci hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Erkek Yurdu’nda akşam yemeği yiyen 150 erkek öğrenci yedikleri yemekten rahatsızlandı. Yurt bünyesinde bulunan A, B, C, ve D bloklarından toplamda 150 erkek öğrenciden 30 tanesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken diğer öğrenciler ise kentteki diğer hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.